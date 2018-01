Von Markus Fugmann

Die EZB hat in ihrem heute veröffentlichten Protokoll der letzten Sitzung dem Dax heute einen Bären-Dienst erwiesen! Die Notenbank will ihre "guidance" schon Anfang des Jahres überdenken (also viel früher als gedacht) und reagiert damit auf den immer größeren Widerspruch zwischen der Lage der Konjunktur in Europa (Deutschland mit Hochkonjunktur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...