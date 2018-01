In Baden-Württemberg verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaft den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Zwar haben sie sich beim Thema Arbeitszeit angenähert, der Hauptstreitpunkt bleibt jedoch ungelöst.

Im Tarifstreit für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie sind die Fronten zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde nicht mehr ganz so verhärtet, wie es zunächst den Anschein hatte. Er sei enttäuscht, dass sich die IG Metall bei den Themen Entgelt und Lohnzuschläge für Teilzeitbeschäftigte keinen Millimeter bewegt habe, sagte der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Stefan Wolf, nach den Gesprächen in Böblingen. "Immerhin hat die Gewerkschaft beim Thema Arbeitszeit erstmals Bereitschaft signalisiert, auch über die Volumenfrage mit uns zu sprechen."

Damit deutet sich an, dass es die von der IG Metall geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeit in beide Richtungen geben wird. Die Gewerkschaft fordert, dass Metaller ihre Arbeitszeit zwei Jahre lang auf bis zu 28 Wochenstunden absenken können sollen. Wer wegen der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen kürzer tritt oder in Schicht arbeitet, soll den mit der Arbeitszeitverkürzung verbundenen Lohnausfall teilweise vom Arbeitgeber erstattet bekommen.

Dieser finanzielle Zuschuss ist besonders umstritten. Die Arbeitgeber hatten ihn als "Stilllegungsprämie für Fachkräfte" kritisiert. Sie sind aber bereit, der Gewerkschaft, eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich zuzugestehen, wenn der Arbeitsausfall ...

