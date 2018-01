Liebe Leser,

die Deutsche Bank musste auch am Donnerstag leichte Kurseinbußen verkraften. Der Wert ist auf dem Weg in Richtung einer bedeutenden Untergrenze. Chartanalysten warnen inzwischen davor, dass es auch überraschend nach unten gehen könne für das Geldhaus. Im Einzelnen: Die Kurse sind um mehr als 1 % nach unten gerutscht. Dabei befand sich der Wert bislang in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der nun jedoch mehr und mehr zu einem Seitwärtstrend avanciert. Denn: Die Aktie konnte ... (Frank Holbaum)

