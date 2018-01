NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von Kering nach der angekündigten Trennung von der Mehrheit an Puma auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Er habe bereits mit einem solchen Schritt des französischen Luxusgüterkonzerns gerechnet und begrüße ihn mit Blick auf die langfristige Entwicklung von LVMH, dessen Unternehmensstruktur sich dadurch vereinfache, schrieb Analyst Mario Ortelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der deutsche Sportartikelhersteller sei die letzte verbliebene Beteiligung gewesen, die nicht ins Luxussegment passe. Die geplante Abgabe von 81 Prozent der Puma-Anteile entspreche schätzungsweise 70 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien./gl/he

