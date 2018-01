Globale Agentur für Wirtschaftsinformationen Acuris gab heute die Ernennung von Joel Lange zum Leiter ihres Geschäftsbereichs Compliance bekannt. Joel leitete zuvor vier Jahre lang den Geschäftsbereich Risk Compliance bei Dow Jones, wo er in einer Phase signifikanten Wachstums für ein Produktportfolio verantwortlich zeichnete, das die Bereiche für Geldwäschebekämpfung, Antikorruption und Sanktionsbefolgung umfasste. Im Rahmen seiner mehr als 10-jährigen Erfahrung in den Bereichen Compliance und Transaktionsoperationen hatte Joel Lange Positionen in den Bereichen für Vertriebsleitung, Produktservice und professionelle Dienstleistungen bei Dow Jones, Accuity und Broadridge inne. Er erwarb einen Grad als "BA in International Relations" an der University of Minnesota und einen Grad als "Master of Science in International Finance" an der University of Westminster.

Diese Ernennung erfolgt zeitgleich mit dem Erhalt der ISO 27001 Zertifizierung des Geschäftsbereichs Risk Intelligence C6 von Acuris. Die Verleihung an C6 durch Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) dokumentiert, dass C6 verifizierte Best-Practice-Methoden im Bereich Informationssicherheit angemessen berücksichtigt.

Joel Lange kommentierte seine Ernennung mit den Worten: "Ich bin äußerst erfreut, mich dem Team von Acuris zu einem Zeitpunkt anschließen zu können, zu dem sich die Bereiche für Risikosteuerung und Compliance rasant entwickeln. Acuris erkennt großes Potenzial auf diesem Gebiet und die neue ISO-Zertifizierung ist Beleg für sein Streben nach sicheren Produkten und Serviceleistungen."

Hamilton Matthews, CEO von Acuris, erklärte: "Die Entwicklungsmaßnahmen und die Investitionen in unseren Geschäftsbereich Compliance sind von ausschlaggebender Bedeutung für unsere Wachstumspläne. Ich bin nun äußerst erfreut, Joel Lange in unserem Team begrüßen zu dürfen. Nach dem jüngsten Erfolg von C6 unterstreicht seine Ankunft zusätzlich die Bedeutung, die wir diesem wachsenden Geschäftsbereich beimessen."

Über Acuris

Acuris bietet Fachnachrichten, Forschungsergebnisse, Analysen und Daten für Finanzfachleute rund um den Globus. Seine fünf Geschäftsbereiche Fixed Income, Transactions Infrastructure, Compliance, Equities und Research umfassen marktführende Specialist Intelligence Marken wie Debtwire, Mergermarket, C6 und TIM. Acuris beschäftigt 1.300 Mitarbeiter, darunter 600 Fachjournalisten und Analysten an 67 Standorten weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180111005906/de/

Contacts:

Acuris

Presseanfragen:

Olivia Cummins

PR Executive EMEA

Tel.: +44 (0)20 3741 1129

E-Mail: olivia.cummins@acuris.com