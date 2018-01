Düsseldorf (ots) - Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Union vor einem Imageschaden durch ein Einknicken in den Sondierungen mit der SPD in der Steuerpolitik gewarnt. "In Zeiten von Rekordsteuereinnahmen ist jedwede Steuererhöhung das völlig falsche Signal", sagte der Generalsekretär des Verbandes, Wolfgang Steiger, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "In den Köpfen ihrer Wähler bliebe das als großer Schaden der Union bei den Groko-Verhandlungen hängen." Eine Anhebung des Spitzensteuersatzes würde 3,5 Millionen Personengesellschaften, darunter viele Familienbetriebe, treffen. Die SPD fordert eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die CSU lehnt das dem Vernehmen nach vehement ab. Die CDU soll allerdings mögliche Zugeständnisse signalisiert haben. Im Wahlkampf hatte sich die CDU gegen Steuererhöhungen ausgesprochen.



