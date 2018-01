Lieber Leser,

Anleger, die kostengünstig an der um 100 % gehebelten Performance des DAX partizipieren wollen, sollten sich einmal den Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF EUR genauer anschauen. Denn hierbei handelt es sich um einen über die Börse gehandelten Indexfonds, der an den LevDAX Index anknüpft. Dieser wiederum hebelt die Performance des deutschen Leitindex, der die 30 größten und umsatzstärksten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse umfasst, um den zweifachen Wert auf täglicher Basis ... (Alexander Hirschler)

