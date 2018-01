Lieber Leser,

Anleger, die kostengünstig in ein Portfolio aus dividendenstarken US-Aktien investieren wollen, könnten sich einmal den SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF etwas genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Indexfonds, der das Ziel verfolgt, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden S&P High Yield Dividend Aristocrats möglichst genau nachzubilden. Hierzu bedient sich der Fonds einer vollständigen physischen Replikation und investiert daher in ... (Alexander Hirschler)

