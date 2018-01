Liebe Leser,

massiv sind die Analysten in den letzten Wochen über Tesla hergezogen. Die Produktionszahlen würden hinten und vorne nicht ausreichen, um das Unternehmen mittelfristig in die Gewinnzone zu bringen. Elon Musk hat außer immer neuen Visionen nichts Handfestes oder Zählbares zu bieten. Die Unruhe der Investoren würde immer mehr zunehmen und den Kurs massiv unter Druck setzen. Immerhin wurden bereits 100 Dollar pro Aktie in sehr kurzer Zeit abgegeben. Und nun startet der Kurs anscheinend ... (Stefan Klotter)

