Liebe Leser,

Chartanalysten atmen auf. Zwar hat die Geely-Aktie am Donnerstag einen weiteren kleinen Rücksetzer verzeichnen müssen. Dennoch eröffnen sich nach wie vor beste Chancen auf Kursgewinne von mehr als 22 %, so die Rechnung der Spezialisten. In den kommenden Wochen schon könnte ein neuer Durchbruch bevorstehen. Im Einzelnen: Die Aktie setzte um wenige Cent bzw. etwas mehr als 1 % zurück, befindet sich aber unverändert in einem charttechnischen und brisanten Aufwärtstrend. Es komme ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...