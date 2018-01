Liebe Leser,

ein aufsteigendes Dreieck ist eine hervorragende Formation, die einen Kursanstieg oft in Verbindung mit einem dynamischen Ausbruch anzeigt. Wie bildet sich solch ein Dreieck? Der Kurs bildet innerhalb seiner Aufwärtsbewegung ein Hoch und korrigiert dann nach unten durch. Anschließend erfolgt von dem Zwischentief aus ein erneuter Anstieg auf das Hoch. Prallt nun der Kurs an diesem Widerstand ab und kommt im Fall vor dem Vorgängertief zum Stillstand, so sehen wir ein aufsteigendes ... (Stefan Klotter)

