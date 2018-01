Halle (ots) - Die Tarifrunde erhält noch eine zusätzliche Bedeutung durch die parallel laufenden Beratungen zur Regierungsbildung. Auch dort geht es ja um die bessere Vereinbarkeit von Leben und Arbeiten. Die IG Metall zeigt mit ihren Forderungen, dass sie sehr nah dran ist an den Bedürfnissen von Millionen hart arbeitender Menschen. Da sollten den Politikern vor allem der CDU/CSU die Ohren klingen. Sie haben in der vergangenen Legislaturperiode Vorstöße der SPD blockiert, zum Beispiel jungen Eltern die zeitweilige Reduzierung ihrer Arbeitszeit auf 30 Stunden mit einem Zuschuss zu ermöglichen. Sie haben verhindert, dass Arbeitnehmer flexibel von Teilzeit in die Vollzeit zurückkehren können. Das werden sie nicht mehr durchhalten, wenn ein wichtiger Industriezweig zeigt, dass es auch anders geht.



