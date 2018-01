Lieber Leser,

Anleger, die auf Ende der Hausse am deutschen Aktienmarkt und einen fallenden DAX spekulieren, könnten über ein Investment in den db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1C nachdenken. Dies ist ein börsengehandelter und damit kostengünstig zu erwerbender Indexfonds, der an die Performance des ShortDAX Leverage (2x) anknüpft und dessen Wertentwicklung möglichst genau nachzubilden versucht. Hierzu bedient sich der ETF einer synthetischen Replikation mithilfe ungedeckter Finanz-Tauschgeschäfte ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...