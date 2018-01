London (ots/PRNewswire) - CNA Hardy, ein führender Anbieter von gewerblichen Spezialversicherungen in den Lloyd's-Märkten und im Unternehmenssegment, freut sich, die Einstellung von Stuart Middleton als CEO in der Luxemburger Tochtergesellschaft bekannt geben zu dürfen, wobei die Entscheidung noch durch die Aufsichtsbehörden bestätigt werden muss.



Stuart Middleton, der dem CEO Dave Brosnan unterstellt ist, wird für die Fortsetzung des Aufbaus unseres Geschäftsbetriebs und der Kapazitäten in ganz Europa verantwortlich sein und dort die Art, wie wir unsere Geschäfte betreiben, neu gestalten. Seine tiefen Erfahrungen in sämtlichen Bereichen des Versicherungsgeschäfts und ebenso bei der Leitung von erfolgreichen Arbeitsteams wird uns dabei helfen, unseren Fokus auf die Entwicklung eines effektiven, kundenorientierten Service unter Verwendung von Technologie zu legen, damit wir in Sachen Effizienz und Kundenzufriedenheit vorwärtskommen.



Dave Brosnan, CEO von CNA Hardy, sagte: "Stuart Middleton verfügt über erhebliche Erfahrungen und er kann auf Erfolge beim Aufbau von profitablen Geschäften und hoch effizienten Teams verweisen, wobei er zahlreiche Führungspositionen innehatte, wie etwa als Chief Underwriting Officer (CUO) in Europa bei Hiscox und zuletzt als CUO und Joint Managing Director bei der Großhandelsabteilung von EXIN, die ihren Sitz in Barcelona hat. Wir freuen uns, dass wir uns sowohl seine Expertise im Versicherungsgeschäft als auch seine starken Maklerbeziehungen zunutze machen dürfen, um auf diese Weise auf dem gesamten Kontinent unsere Vorhaben vorantreiben und unsere Kapazitäten ausbauen zu können."



Stuart Middleton wird seinen Sitz in Luxemburg haben und er wird sofort damit beginnen, ein Managementteam vor Ort aufzustellen, das die Bereiche Risiko, Finanzen und Compliance abdecken und unsere lokale Präsenz ausbauen soll.



Über CNA Hardy



CNA Hardy ist über Hardy (Underwriting Agencies) Limited sowie CNA Insurance Company Limited, zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, tätig und ist ein führender Anbieter von gewerblichen Spezialversicherungen für Kunden in den Lloyd's-Märkten und im Unternehmenssegment. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie CNA Hardy unter www.cna.com.



CNA ist der achtgrößte gewerbliche Versicherer in den Vereinigten Staaten. CNA bietet ein breites Spektrum an Standard- und Spezialprodukten und Dienstleistungen zu Sach- und Unfallversicherungen für Geschäftsbetriebe und Berufstätige in den USA, Kanada, Europa und Asien. Das Unternehmen kann sich auf 120 Jahre an Erfahrung verlassen und verfügt über ein Anlagevermögen von mehr als 45 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über CNA erhalten Sie auf unserer Website unter www.cna.com.



CNA Insurance Company Limited (Handelsregisternummer 950) und Hardy (Underwriting Agencies) Limited (Handelsregisternummer 1264271) sind durch die Prudential Regulation Authority zugelassen und stehen unter Aufsicht der Financial Conduct Authority sowie der Prudential Regulation Authority (Firmenreferenznummer 202777 bzw. 204843). CNA Services (UK) Limited (registrierte Nummer 8836589). "CNAHardy" ist ein Handelsname von CNA Insurance Company Limited und Hardy Underwriting Group PLC (dazu gehören Hardy (Underwriting Agencies) Limited und Hardy Underwriting Asia PTE). Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 667557779.



Die vorstehenden Unternehmen sind alle in England registriert und haben ihren Firmensitz in 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY.



Telefonzentrale: +44 (0)20 7743 6800 Fax: +44 (0)20 7743 6801



