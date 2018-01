mid Groß-Gerau - Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas feiert das neue Technologie-Flaggschiff von Hyundai seine Weltpremiere. Mit dem Nexo bringen die Südkoreaner ihr zweites Brennstoffzellen-Fahrzeug auf den Markt. Im Sommer 2018 kommt der Stromer in Deutschland in den Handel.

Das kompakte SUV baut auf einer eigens dafür entwickelten Plattform auf und fährt mit optimierter und kompakter Brennstoffzellen-Technik, verbessertem Wirkungsgrad und leistungsstärkerem Antrieb ... (Robert Sasse)

