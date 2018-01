mid Las Vegas - Ein Messebesuch in den USA ist ein Erlebnis. Jedenfalls an den Medientagen auf der CES in Las Vegas. Das Automobil wird digital und spielt daher eine immer wichtigere Rolle auf der weltweit bedeutendsten Elektronik Messe, der Consumer Electronics Show, kurz CES. Noch bis zum 12. Januar zeigen Unternehmen aus aller Welt, wie sie sich genau diese schon heute wünschen und wie sie in Zukunft ausschauen sollen. Von einem Blick in oder auf die Kristallkugel zu sprechen, liegt angesichts ... (Robert Sasse)

