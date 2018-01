Der Chef von Buffetts Energie-Sparte Greg Abel wurde am Mittwoch zum stellvertretenden Aufsichtsratschef befördert. Seinen alten Job soll nun ein anderer übernehmen.

Warren Buffett besetzt einen wichtigen Posten in seinem Konzern neu. Die Energiesparte Berkshire Hathaway Energy (BHE) wird künftig von William Fehrman geführt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der langjährige Berkshire-Manager ersetzt Greg Abel, der in den Verwaltungsrat wechselt und als ein möglicher Nachfolger von Warren Buffett gilt.

Berkshire hatte am Mittwoch sowohl Abel als auch den Chef des Versicherungsgeschäfts, Ajit Jain, zu stellvertretenden Verwaltungsratschefs ernannt. Beide ...

