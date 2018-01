LAS VEGAS (IT-Times) - Die Samsung Electronics Co Ltd. hat auf der CES Messe in Las Vegas bekannt gegeben, im nächsten Monat Details zum neuen Flaggschiff-Smartphone Galaxy S9 zu veröffentlichen. Geschehen soll dies auf dem kommenden Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, sagte DJ Koh, President der...

