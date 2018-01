Lebenslange Haft und Einweisung nach Explosion in HernalsWien - Der Mordprozess gegen einen 56-Jährigen, der am 26. Jänner 2017 seine Wohnung in Wien-Hernals vorsätzlich in die Luft gesprengt und den Hausverwalter getötet haben soll, ist am Donnerstag mit einem Schuldspruch im Sinne der Anklage zu Ende gegangen. Der Mann wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...