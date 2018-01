Berlin (ots) - Gewonnen hat in diesem Konflikt niemand. Die Besetzer, die jahrelang für eine sichere Bleibeperspektive stritten, kommen in das reguläre Asylsystem - wie jeder andere auch. Das hätten sie früher haben können. Einige ihrer Unterstützer haben jede Glaubwürdigkeit verspielt. Sie nahmen katastrophale Zustände in Kauf, während ihre politischen Ideale zum Selbstzweck verkamen. "Naiv", sei man gewesen, hatte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) kürzlich gesagt. Fahrlässig war, wie Ex-Innensenator Frank Henkel (CDU) versuchte, den Bezirk bloßzustellen, indem er ihn auf dem Problem sitzen ließ. Alle Beteiligten haben das politische Theater um die Schule zu lange mitgespielt. Gut, dass nun der politische Wille bestand, den Ausnahmezustand zu beenden. Politik soll nicht Theater sein. Sie soll konkrete Probleme lösen.



