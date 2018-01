Stuttgart (ots) - Der Aufschwung in Deutschland geht ins neunte Jahr. Je länger er andauert, desto wahrscheinlicher wird eine Umkehr des Trends. Die Konjunktur verläuft in Zyklen. Irgendwann gehen auch die guten Zeiten vorbei. Dafür gibt es momentan zwar keine Anzeichen. Eine lange Erholung birgt aber immer das Risiko, dass Beschäftigte, Unternehmen und Politiker den Boom für selbstverständlich halten. Bei guter Stimmung werden Gefahren leicht übersehen. Das robuste Wachstum ist auch auf die extreme Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen, die den Konsum anheizt. Doch die EZB muss ihre überzogene Geldschwemme allmählich drosseln. Das wird nicht ohne Folgen bleiben.



