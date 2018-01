Freiburg (ots) - Gingen die Täter so raffiniert zu Werke? Oder waren andere - Nachbarn, Lehrer, Behörden - nicht achtsam genug? Die Frage, weshalb das Treiben so lange unentdeckt blieb, wird ebenso dringend aufzuklären sein wie die Taten in ihrer Vielzahl und Widerwärtigkeit selbst. Hoffentlich gelingt es dann, die Schuldigen hart zu bestrafen - und trotzdem die gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung nicht zu vergessen. Wir alle können zu einer Kultur des Hinsehens beitragen. Das Gegenteil von Gleichgültigkeit, die im Zweifel Missbrauch begünstigt. Freilich: Dem Jungen hilft das alles nichts. Was ihm angetan wurde, ist nicht wieder gut zu machen. Man kann ihm nur wünschen, dass er irgendwann lernt, mit seiner Geschichte zu leben. http://mehr.bz/khs9g



