Nach monatelangem Verbalkrieg bezeichnet Trump sein Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber in einem Interview plötzlich als gut. Bei den Themen Grenzmauer und Nafta greift der US-Präsident auf bewährte Attacken zurück.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" nahegelegt, eine gute Beziehung zu Nordkoreas Machthaber entwickelt zu haben. "Ich habe wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zu Kim Jong Un", sagte Trump am Donnerstag. Der Frage, ob er mit ihm gesprochen habe, wich er wiederum aus: "Ich werde nicht sagen, ob oder ob nicht. Ich möchte das nicht kommentieren."

Die verfeindeten Nachbarstaaten Südkorea und Nordkorea haben in dieser Woche erstmals seit zwei Jahren Gespräche geführt. Dabei erklärte Pjöngjang, an den Olympischen Winterspielen in Südkorea im kommenden Monat teilzunehmen. Am Mittwoch hatte Trump bereits gesagt, unter den richtigen Umständen wäre er zu Gesprächen mit Nordkorea bereit.

Trumps Äußerungen kamen nach Monaten eines scharfen Kriegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...