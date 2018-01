Die USA stehen offenbar vor neuen Sanktionen gegen den Iran.

Der amerikanische Finanzminister Steve Mnuchin erwartet, dass US-Präsident Donald Trump neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. "Ich denke, Sie können davon ausgehen, dass es zu weiteren Strafmaßnahmen kommen wird", sagte Mnuchin am Donnerstag zu Reportern. Trump hat sich nach früheren Angaben aus der Regierung noch nicht entschieden, ob er die im Zuge des Atomabkommens mit dem Iran aufgehobenen Sanktionen auf iranische Ölexporte wieder in Kraft setzt. Am Donnerstag ist ein Treffen mit den nationalen Sicherheitsberatern angesetzt, um eine Entscheidung zu treffen. Am Freitag läuft die Frist zur Verlängerung aus. Trump hat das 2015 mit dem Iran geschlossene internationale Atomabkommen wiederholt als "den schlechtesten Vertrag aller Zeiten" kritisiert. Mit dem Abkommen wird das iranische Atomprogramm beschränkt. Im Gegenzug hebt die Weltgemeinschaft die meisten Sanktionen gegen das Land auf. Trotz der Aufhebung von Wirtschaftssanktionen kommt der Aufschwung im Iran aber ...

