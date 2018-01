Die Tricentis-Plattform für kontinuierliches Testen für Agile und DevOps sorgt für ein Rekordjahr hinsichtlich Umsatz und Neukundengewinnung

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (USA), 10. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tricentis gab heute bekannt, dass das Unternehmen 2017 mehr als 130 globale Unternehmenskunden gewonnen hat, darunter First Data, Accenture, Whole Foods, Commerzbank und Toyota. Tricentis hat das Jahr 2017 mit einer 85-prozentigen Steigerung der Neubestellungen von Lizenzen im Vergleich zum Vorjahr und einem Kundenstamm abgeschlossen, der mittlerweile 600 weltweit bekannte Marken umfasst. Diese Dynamik verhalf Tricentis zur führenden Position in den neuesten Berichten zur Software-Testautomatisierung von Gartner, Forrester und IDC.



Gartner 2017 Magic Quadrant für Software-Testautomatisierung (https://www.tricentis.com/resource-assets/gartner-magic-quadrant-software-test-automation/)

Forrester Wave: Moderne Testautomatisierungswerkzeuge für die Anwendungsfunktionalität (https://www.tricentis.com/resource-assets/forrester-wave-test-automation/)

IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Automated Software Quality 2017-2018 Vendor Assessment

"Heutzutage hat die Diskussion über das Konzept des kontinuierlichen Testens die Chefetagen erreicht", sagte Sandeep Johri, CEO von Tricentis. "Während Unternehmen erwarten, dass Software in einem nie dagewesenen Tempo veröffentlicht wird, wurde deutlich, dass Softwaretests das Haupthindernis für den Erfolg von DevOps und digitalen Transformationsinitiativen darstellen. Im Jahr 2017 erkannten die Top-Analysten der Branche, dass hier ein Wandel vollzogen werden muss, und wählten Tricentis einstimmig zum führenden Anbieter im Bereich Softwaretests."

2017 war ein entscheidendes Jahr für Tricentis. Weitere Höhepunkte sind unter anderem:

Einführung des Tricentis Growth Advisory Board (https://www.tricentis.com/news-posts/tricentis-announces-growth-advisory-board/) mit mehr als 30 Mitgliedern führender globaler Unternehmen

mehr als 1000 Teilnehmer bei der Tricentis Accelerate 2017 (https://accelerate.tricentis.com/), der größten Konferenz im Bereich kontinuierliches Testen in Europa

Übernahme von Flood IO (https://www.tricentis.com/news-posts/tricentis-load-testing-acquisition/), der flexibelsten und skalierbarsten Lasttestlösung der Branche

165 Millionen US-Dollar Series-B-Finanzierung von Insight Venture Partners (https://www.tricentis.com/news-posts/tricentis-raises-165-million/), eine der weltweit größten Startup-Investitionen im Jahr 2017

wesentliche Erweiterungen der Plattform für kontinuierliche Tests über alle Kernfunktionen hinweg, wie z. B. SAP-Tests, exploratives Testen, BI-/Data-Warehouse-Tests, API-Tests, mobile Tests und Performance-Tests

"Für das Testen von Software ist dies ein beispielloser und historischer Zeitpunkt", sagt Todd Pierce, ehemals Chief Digital Officer der Bill & Melinda Gates Foundation und derzeit Mitglied des Tricentis Growth Advisory Board. "Bis jetzt haben viele den echten Wert, den das Testen für das Unternehmen bedeutet, nicht erkannt, aber die Technologie von Tricentis ändert das. Kontinuierliches Testen macht DevOps möglich, erschließt unausgeschöpfte Umsatzpotenziale und beschleunigt letztlich die digitale Transformation.

Über Tricentis

Tricentis stellt eine Plattform für kontinuierliche Tests zur Verfügung, die das Testen beschleunigt, um mit Agile und DevOps Schritt halten zu können. Mit den innovativsten Technologien der Branche im Bereich des funktionalen Testens durchbricht Tricentis die Grenzen herkömmlicher Software-Testwerkzeuge - mit Testautomatisierungsergebnissen von mehr als 90 %. Unsere integrierte Lösung für das Testen von Software, Tricentis Tosca, besteht aus einem einzigartigen modellbasierten Testautomatisierungs- und Testfall-Design-Ansatz, der risikobasiertes Testen, Testdatenmanagement und -bereitstellung, Service-Virtualisierung und vieles mehr umfasst. Namhafte Analysten haben uns sowohl bei der Software-Testautomatisierung als auch bei den funktionalen Automatisierungswerkzeugen als führend anerkannt. Wir sind ein etablierter, zuverlässiger Partner für Unternehmen, die wir dabei unterstützen, bei Testprojekten wesentliche Leistungssteigerungen zu erzielen.

Zu den mehr als 600 Kunden von Tricentis gehören viele der Top-500-Unternehmen, wie z. B. HBO, Toyota, Allianz, BMW, Starbucks, Deutsche Bank, Lexmark, Orange, A&E, Vantiv, Vodafone, Telstra und UBS. Unter www.tricentis.com (https://www.tricentis.com/) erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Informationen über Tricentis und den Testautomatisierungsmarkt.

