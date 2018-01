In unserer Technikgläubigkeit gehen wir davon aus, dass der weltweit bekannteste Entwickler von Mikro-Prozessoren alle Eventualitäten eines möglichen Fehlers oder Mangels bei seinem Produkt im Vorhinein ausreichend überprüfen wird, bevor er in beinahe unzähligen Mengen in Computern, Tablets, Handys und in diversen Kommunikations- und Steuerungseinrichtungen eingebaut...

Den vollständigen Artikel lesen ...