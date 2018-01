Die Entscheidung über eine Große Koalition beschäftigt Politiker von Union und SPD in der Nacht zu Freitag.

Union und SPD wollen ihre Sondierungsgespräche abschließen. Bis zum Freitagmorgen soll feststehen, ob CDU, CSU und SPD genügend Gemeinsamkeiten sehen, um ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu empfehlen. Im Folgenden die wichtigsten Entwicklungen: 01.48 Uhr - Bei den Sondierungen ist kein Ende in Sicht. Die Sechser-Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden komme in Kürze wieder zusammen, heißt es aus Verhandlungskreisen. Weiterhin strittig seien die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Themen, Wohnen, Rente, Gesundheit wie auch Finanzen und Flüchtlinge. 23.54 Uhr - Mehrere Politiker nehmen sich eine Auszeit von den Beratungen. Die stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Ursula von der Leyen und Julia Klöckner sowie die CSU-Politikerin Dorothee Bär verlassen gemeinsam die SPD-Zentrale. "Wir kommen wieder", sagt Klöckner. 23.15 Uhr - Eine Einigung ist weiter nicht in Sicht. Verhandlungsteilnehmer von Union und SPD dämpfen die Erwartungen: "Es wird ...

