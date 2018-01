Nach dem Musikstreamingdienst Spotify plant nun offenbar auch der Datenspeicheranbieter in diesem Jahr den Gang aufs Börsenparkett. Dropbox will sich so besser gegen Apple, Google und Microsoft aufstellen.

Die Liste der 2018 möglichen Börsengänge wird länger. Nach Spotify will dieses Jahr offenbar auch Dropbox den Gang aufs Parkett wagen. Wie mehrere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Insider meldeten, hat der Datenspeicherdienst einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang eingereicht. Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtete als erstes.

Dropbox gehört neben dem Musikstreamingdienst Spotify, Airbnb oder Uber zu den Stars der Privatunternehmen, über deren Börsengang immer wieder spekuliert wird. Die Zeit dafür ist günstig: Die Euphorie an den Märkten ist ungebrochen, das Investorenvertrauen hoch. An der Wall Street jagt ein Rekord den nächsten. Erst Anfang des Jahres schloss der US-Technologiewerteindex Nasdaq erstmals über der Marke von 7000 Punkten und klettert seitdem weiter nach oben.

In Anbetracht der Marktentwicklung gehen Experten davon aus, dass die Zahl der US-Börsengänge in diesem Jahr die aus ...

