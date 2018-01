KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Badische Neueste Nachrichten" zu den Sondierungen:

"Die Erwartungen, die an Koalitionsverträge gestellt werden, sind viel zu hoch. Niemand kann heute schon vorhersagen, was in den kommenden vier Jahren passieren wird, regieren heißt immer, auf neue Entwicklungen zu reagieren und auf die jeweils gestellten Fragen Antworten zu finden. Weniger ist mehr."/yyzz/DP/nas

