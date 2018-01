DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Metall-Tarifkonflikt:

"Der Knall ist unvermeidlich. So hat es den Anschein, wenn man die Äußerungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften in der Metall-Tarifrunde vernimmt. Doch dass es am Ende erstmals seit 2003 wirklich zu unbefristeten Streiks in der Branche kommt, ist längst nicht ausgemacht. Die massiven Warnstreiks gehören für die IG Metall dazu wie der Sand zur Wüste. Sie dienen der Mitgliederwerbung. Auch die Arbeitgeber müssen eine harte Haltung suggerieren, um ihre Verbandsmitglieder bei der Stange zu halten. Doch in Wahrheit ist längst Bewegung in den vermeintlichen Stillstand gekommen. Hinter den Kulissen arbeiten die Tarifexperten."/yyzz/DP/nas

