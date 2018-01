FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 25. Januar:

FREITAG, DEN 12. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 A: OMV Q4 Trading Update 08:30 D: BMW Absatz 12/17 10:00 D: Drillisch ao Hauptversammlung 11:00 D: Audi Absatz 12/17 12:45 USA: JPMorgan Chase Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: BlackRock Q4-Zahlen USA: PNC Financial Service Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 11/17 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 02:45 CHN: Handelsbilanz 12/17 08:00 D: Insolvenzen 10/17 08:00 D: Absatz von Tabakwaren 2017

08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:00 I: Industrieproduktion 11/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/17 14:30 USA: Realeinkommen 12/17 16:00 USA: Lagerbestände 11/17

18:30 USA: Fed-Präsident Harker von Philadelphia hält Rede in Ivyland 22:15 USA: Fed-Präsident Rosengren von Boston hält Rede in San Diego

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/18 EU: S&P Ratingergebnis Belgien EU: DBRS Ratingergebnis Estland, Italien, Dänemark EU: Fitch Ratingergebnis Rumänien, Kroatien

SONSTIGE TERMINE 11:00 BG: Pk EU-Kommission zur Ratspräsidentschaft Bulgariens, Sofia 14:00 D: Hymer-Pk auf der CMT (internationale Messe für Caravan, Motor und Touristik) 2018, Stuttgart 16:00 D: Pressegespräch zu Gipfel "Afrikanische Schweinepest" mit Landwirtschaftsminister Robert Habeck und Vertretern verschiedener Verbände. Vertreter von Landwirtschaft, Jagd, Tier- und Naturschutz besprechen Prävention und Maßnahmen im Falle eines Ausbruchs. Kiel CZ: Erster Tag der zweitägigen Präsidentschaftswahl in Tschechien (bis 13.01.) USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas USA: US-Regierung muss über ausgesetzte Iran-Sanktionen entscheiden USA: US-Präsident Donald Trump unterzieht sich erstmals in seiner Amtszeit einem Gesundheitscheck. US-Präsidenten müssen ihren Gesundheitszustand in regelmäßigen Abständen untersuchen lassen

MONTAG, DEN 15. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 12/17 07:30 D: Metro Q4 Trading Update + Weihnachten 09:00 F: Airbus Telefon-Pk zu Auftrags- und Auslieferungszahlen für 2017 22:30 GB: Rio Tinto Q4 Trading Statement

TERMINE KONJUKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 12/17 (vorläufig)

11:00 EU: Handelsbilanz 11/17 14:00 PL: Leistungsbilanz 11/17 15:00 B: Handelsbilanz 11/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) USA: Erster Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

13:50 h Pk Verband der Automobilindustrie 14:10 h Pk Schaeffler 14:35 h Pk Lexus

D: Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (bis 17.1.18)

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 16. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Lindt & Sprüngli Umsatz 2017 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Jahreszahlen 11:55 USA: UnitedHealth Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Siemens Capital Market Day Healthineers D: Ende der Übernahmefrist für Aktien des Kraftwerksbetreibers Uniper

F: PSA Absatz weltweit USA: First Republic Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 12/17

08:00 D: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 10:00 I: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 12/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 12/17 11:00 I: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Empire State Index 01/18

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EY-Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, Frankfurt 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer, Karlsruhe 11:00 D: PK BNP Paribas Präsentation der Marktdaten 2017 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt 14:00 CH: Vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos WEF-Gründer Klaus Schwab stellt das Programm vor und gibt bekannt, welche prominenten Teilnehmer bei der Tagung vom 23. bis 26. Januar erwartet werden. D: Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (bis 17.1.18) USA: Zweiter Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit

14:00 h Pk Jeep 15:35 h Pk Michelin 16:05 h Pk ZF 17:05 h Pk Saudi Aramco 18:05 h Pk Hitachi

MITTWOCH, DEN 17. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Alstom Q3 Aufträge und Umsatz 07:00 NL: ASML Holding Jahreszahlen 07:30 F: Casino Q4 Umsatz 08:00 EU: Acea Pkw-Neuzulassungen 12/17 08:00 D: Zalando Q4 Trading Update 08:00 GB: Burberry Q3 Trading Update 11:00 D: VW Konzern Absatz 12/17 12:45 USA. Bank of America Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q4-Zahlen 17:45 F: Carrefour Q4 Umsatz 22:10 USA: Alcoa Q4-Zahlen 22:30 AU: BHP Billiton Q2 Production Report TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Tiffany & Co Umsatz 12/17 USA: Micron Technology Hauptversammlung USA: Xilinx Q3-Zahlen USA: Charles Schwab Q4-Zahlen USA: US Bancorp Q4-Zahlen TERMINE KONUNKTUR 11:00 EU: Bauproduktion 11/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/17 16:00 USA: NAHB-Index 01/18 20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE D: Erster Pressetag zur Internationalen Grünen Woche in Berlin 11:00 h Eröffnungs-Pk 12:00 h Pk Verbraucherzentrale Bundesverband E: Neues Parlament Kataloniens tritt erstmals zusammen 11:00 D: Pk Entwicklung Agribusiness-Sektor 2017 und Ausblick 2018, Hannover 17:30 GB: Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht Bericht über globale Risiken 2018 D: Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (bis 17.1.18) USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

DONNERSTAG, DEN 18. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Galenica Umsatz 2017 07:00 CH: Geberit Umsatz 2017 (Call 09.00 Uhr) 08:00 GB: Royal Mail Q3 Trading Update 12:30 USA: KeyCorp Q4-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q4-Zahlen 13:00 USA: Morgan Stanley Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM Q4-Zahlen 22:15 USA: American Express Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: BIP Q4/17 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/17

05:30 J: Industrieproduktion 11/17 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 01/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: IWF-/Bundesbank-Konferenz "Germany: Current Economic Policy Debates", Frankfurt Als Diskussionsteilnehmer oder Redner treten unter anderem die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde, Bundesbankpräsident Jens Weidmann sowie das EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré auf. 11:00 D: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband Deutsches Baugewerbe - Gemeinsame Jahresauftakt-Pressekonferenz, Berlin 14:00 D: Industrieverband Agrar e.V. (IVA) Pressegespräch Pflanzenschutzmarkt 2017: IVA mit aktuellen Branchenzahlen, Berlin D: Zweiter Pressetag zur Internationalen Grünen Woche, Berlin USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

FREITAG, DEN 19. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Biotech Jahreszahlen 07:30 F: Remy Cointreau Q1 Umsatz 10:00 D: Thyssenkrupp Hauptversammlung, Bochum 13:00 USA: Schlumberger Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Erzeugerpreise 12/17 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 11/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/18 (1. Umfrage)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Tschechei, Griechenland EU: Moody's Ratingergebnis Deutschland EU: Fitch Ratingergebnis Dänemark, Spanien

SONSTITGE TERMINE 10:30 D: Pk Bilanz Geschäftsjahr 2016/2017 Schott-Konzern mit Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr des Spezialglasherstellers, Mainz D: Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt D: Beginn 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin

08:00 h Eröffnungsrundgang 11:00 h Pk Deutscher Bauernbund

USA: In den USA läuft erneut eine Frist für die Finanzierung der Regierung ab

MONTAG, DEN 22. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: UBS Q4-Zahlen (Webcast 9.00 h) 12:45 USA: Halliburton Q4-Zahlen 22:05 USA: Netflix Q4-Zahlen TERMINE KONUJUNKTUR 14:30 USA: CFNA-Index 12/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Landwirtschaftsmesse Farm & Food 4.0 zur Zukunft in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, Berlin D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin 19:00 D: Neujahrsempfang Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von EU- Haushaltskommissar Günther Oettinger und dem ersten offiziellen Auftritt des seit Jahresbeginn amtierenden Börsen-Chefs

Theodor Weimer B: EU-Außenministertreffen, Brüssel

DIENSTAG, DEN 23. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: SGS Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 08:00 GB: Easyjet Q1-Zahlen 12:40 USA: Johnson & Johnson Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Q4-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q2-Zahlen 13:30 USA: Kimberly Clark Q4-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments Q4-Zahlen 22:05 USA: Capital One Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Steel Dynamics Q4-Zahlen USA: IG Group Halbjahreszahlen USA: United Continental Q4-Zahlen & Investor Day USA: State Street Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 11/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/17 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/18

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.), Berlin u.a. mit den Vorstandschefs Johannes Teyssen (Eon), Rolf Martin Schmitz (RWE) und Pekka Lundmark (Fortum) 18:00 D: Ausblick auf die konjunkturellen Entwicklungen 2018 in Deutschland und Europa. Der Konjunkturausblick ist eine gemeinsame Veranstaltung der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. mit den Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim und die Deutschen Bank AG, sowie des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Ingelheim D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) Unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer Zersplitterten Welt" diskutieren mehr als 3000 Teilnehmer im schweizerischen Alpenort Davos.

MITTWOCH, DEN 24. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Novartis Jahreszahlen 07:00 CH: Barry Callebaut Q1 Umsatz 07:00 NL: Delhaize Q4 Trading Statement 13:00 USA: Comcast Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories Q4-Zahlen 22:00 USA: Ebay Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Electric Q4-Zahlen USA: United Technologies Q4-Zahlen USA: Mattel Q4-Zahlen USA: LamResearch Q2-Zahlen USA: FordMotor Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 12/17

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (vorläufig)

08:45 F: Geschäftsklima 01/18 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung)

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 12/17 15:00 USA: FHFA-Index 11/17 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 12/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.) 10:00 D: Air Berlin Gläubigerversammlung, Berlin 10:30 D: Jahresauftakt-Pk des Verbandes der Elektroindustrie (ZVEI), Frankfurt 12:00 D: Prozess der Deutschen Umwelthilfe e.V. gegen die Stadt Düsseldorf zum Diesel-Abgasskandal Deutsche Umwelthilfe e.V. will Stilllegung bestimmter Dieselmotoren durch die Stadt Düsseldorf D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) +1030 Ansprache des brasilianischen Präsidenten Michel Temer +1115 Ansprache des spanischen Königs Felipe VI +1730 Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron

DONNERSTAG, DEN 25. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: LVMH Jahreszahlen

08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen 12/17

08:00 GB: Sky Halbjahreszahlen 08:00 GB: Diageo Halbjahreszahlen 12:59 USA: Biogen Q4-Zahlen 13:30 USA: Caterpillar Q4-Zahlen 14:00 USA: Union Pacific Q4-Zahlen 22:00 USA: Intel Q4-Zahlen 22:04 USA: Starbucks Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: STMicro Jahreszahlen S: Nordea Bank Jahreszahlen USA: Southwest Airlines Q4-Zahlen USA: Raytheon Q4-Zahlen USA: Praxair Q4-Zahlen USA: Western Digital Q2-Zahlen USA: Celgene Q4-Zahlen TERMINE KONUNKTUR 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 02/17 09:00 A: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 01/18 10:00 I: Industrieaufträge 11/17

13:45 EU: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 Uhr 14:30 USA: Lagerbstände Großhandel 12/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 B: Geschäftsklima 01/18 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/17 16:00 USA: Frühindikator 12/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.) 13:00 D: Inbetriebnahme der ersten Digitalen Rezeptsammelstelle im Saarland, Saarbrücken D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Fortsetzung Jahrestreffen Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) +1030 öffentliches Gespräch des jordanischen Königs Abdullah II. mit

einem Moderator des Senders CNN +1100 Ansprache von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

+1130 Ansprache des argentinischen Präsidenten und G20-Vorsitzenden Mauricio Macri +1400 Ansprache der britischen Regierungschefin Theresa May

