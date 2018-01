Ein neues Gesetz soll Gehälter transparenter machen. Warum eine total faire Bezahlung trotzdem Utopie bleibt - egal, ob für Mann oder Frau.

Angeblich ist nichts mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Vielleicht gilt umgekehrt genauso, dass nichts chancenloser ist als eine Idee, deren Zeit noch nicht reif ist. Dabei hielt Adi Drotleff seinen Plan, die Gehälter aller Angestellten transparent zu machen, für einen guten Einfall, damals schon, im Jahr 1986. Zwei Jahre zuvor hatte der Diplom-Informatiker das Grafiksoftwareunternehmen Mensch und Maschine in Weßling bei München gegründet. Die Firma hatte damals etwa 20 Mitarbeiter, und der Chef fand es vernünftig, wenn alle Mitarbeiter über Gehaltserhöhungen entscheiden.

Doch wie sollte das gehen? Niemand wusste, worüber er zu befinden hatte. Also schrieb Drotleff alle Gehälter in eine Liste und druckte sie für jeden Mitarbeiter aus. "Hier und da sorgte das natürlich für Irritationen", sagt Drotleff heute amüsiert. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dem Erfolg des Unternehmens jedenfalls schadete die ungewöhnliche Maßnahme nicht, im Gegenteil. 1987 eröffnete Drotleff eine Filiale in Hamburg, 1990 folgten Stuttgart und Düsseldorf, 1991 Berlin. 1993 erwirtschaftete er erstmals mehr als 50 Millionen Mark Umsatz, die Zahl der Mitarbeiter stieg in den darauffolgenden Jahren auf knapp 800.

Doch während das Geschäft florierte, wurde es mit der Transparenz der Gehälter immer komplizierter. Deshalb beendete Drotleff das Experiment 2009 - und ist inzwischen ein entschiedener Gegner gläserner Mitarbeiter im Namen der monetären Durchsichtigkeit: "Ab einer gewissen Unternehmensgröße", sagt Drotleff, "ist das einfach nicht mehr umsetzbar."

Vielleicht sollte sich Adi Drotleff mal mit Manuela Schwesig (SPD) unterhalten.

Die heutige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist Urheberin eines Gesetzes, das in diesen Tagen für erhöhte Betriebsamkeit in Büros und aufgeregte Gespräche in Kantinen sorgt. Das sogenannte "Entgelttransparenzgesetz" der ehemaligen Familienministerin ermöglicht Beschäftigten einen Einblick in die Gehaltsstruktur ihres Unternehmens.

Theoretisch soll es dazu beitragen, dass Menschen, die eine vergleichbare Arbeit erledigen, nicht ungleich bezahlt werden; dass Angestellte nicht aufgrund ihres Geschlechts finanziell benachteiligt werden. Selbst wenn man Unterschiede in den Erwerbsbiografien berücksichtigt, verdienen Frauen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei gleicher Qualifikation für vergleichbare Arbeit sechs Prozent weniger - an einem Anlass für das Gesetz mangelt es also nicht.

Doch mit Blick auf die Praxis wirft das Gesetz mehr Fragen auf, als es beantwortet. Denn in jeden Vergleich fließt auch Unvergleichbares hinein - und eine Gerechtigkeitsfrage wirft die nächste auf: Wie bewerten wir das Einkommensgefälle zwischen Alten und Jungen, zwischen langjährigen Mitarbeitern und Neuzugängen? Und wie behandelt man diejenigen, die formal die gleiche Arbeit wie andere machen, aber besonders gut: mit Elan, Präzision, Ideenreichtum und guter Laune?

Naiver Glaube

Die Idealvorstellung, dass in deutschen Unternehmen streng nach Leistung und Produktivität bezahlt werde, sei abwegig, sagt Holger Bonin, Forschungsdirektor beim Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Grob geschätzt treffe das vielleicht auf zehn Prozent der Beschäftigten zu. Darüber hinaus spielten formale Qualifikationen, Traditionen, oft auch Verhandlungsgeschick und Sympathie eine große Rolle.

Kurzum: Das neue Gesetz ist nicht nur "ein sehr, sehr moderater Versuch, an der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen etwas zu ändern", so Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sondern auch eine sehr kleine Antwort auf die große Frage nach dem gerechten Lohn.

Der Deutsche Juristinnenbund schätzte es vorab als so wirkungsschwach ein, dass er dazu riet, es gar nicht erst zu verabschieden. Besonders überzeugt ist nicht mal die Bundesregierung. Sie strich das Wort "Lohngleichheit" aus dem Titel, um die Erwartungen zu dämpfen. Dennoch wurde über kaum ein anderes Vorhaben so hart mit den Wirtschaftsverbänden gerungen. Was auch daran liegt, dass viele Unternehmer, so Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), "alle Entscheidungen über Gehälter als ihre ureigenste Angelegenheit verstehen".

Seit das Gesetz im Juli in Kraft getreten ist, hatten die Unternehmen sechs Monate Zeit, sich darauf einzustellen. Seit vergangenem Samstag müssen Arbeitgeber mit mehr als 200 Beschäftigten nun auf Anfrage erläutern, nach welchen Kriterien sie ihre Mitarbeiter bezahlen. Außerdem werden Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten aufgefordert, "regelmäßig ihre Entgeltstrukturen auf die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu überprüfen" - und über den Stand der Gleichstellung zu berichten.

Wohlgemerkt: Niemand erfährt das Gehalt einzelner Kollegen, sondern nur den Durchschnittsverdienst einer Vergleichsgruppe des anderen Geschlechts im Unternehmen. Aber genau hier fangen die Probleme an. Denn was ist das: ein vergleichbarer Job? Wie lässt sich Arbeit messen? Zumal heute, im postfordistischen Zeitalter, in dem immer weniger Arbeiter Stückzahlen und immer mehr Angestellte Wissen produzieren, noch dazu im Team, projektweise und häufig virtuell?

Der sogenannte Gender Pay Gap hat viele Ursachen. Erstens arbeiten Frauen öfter als Männer in sozialen und Dienstleistungsberufen, die schlechter bezahlt werden. Zweitens haben 45 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen Teilzeitstellen inne. Drittens sind Frauen in Führungspositionen immer noch stark unterrepräsentiert.

Ihre ungleiche Bezahlung lässt sich daher gewiss nicht dadurch ändern, dass Arbeitgeber neue Informationspflichten auferlegt bekommen. Gleichwohl erachtet Schwesig ihr Gesetz als einen "wichtigen Baustein", um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen. Es werde "langfristig zu einem Kulturwandel in den Unternehmen und der Gesellschaft beitragen", so Schwesig, denn: "Das Tabu, über Geld nicht zu sprechen, wird gebrochen."

Wenn sie sich da mal nicht täuscht.

"Geld ist in unserer Gesellschaft stärker tabuisiert als Sex", hat die Soziologin Jutta Allmendinger einmal gesagt: Über das Einkommen von anderen spekuliert jeder gerne - aber das eigene verraten?

Lieber nicht.

Oftmalige Verschwiegenheit

Vor allem nicht, wenn es mehr ist, als man sich selbst zugesteht. Der Schauspieler Lars Eidinger hat erst vergangene Woche bekundet, er finde es "irgendwie ungerecht", dass er "ja schon viel Geld" verdiene - und hat kein Wort über das Wieviel verloren. Jeder Dritte thematisiert sein Gehalt höchstens im privaten Freundeskreis, ergab vor einigen Jahren eine Umfrage; jeder Fünfte verschweigt es komplett. Und auch unter Kollegen geben sich viele am liebsten zugeknöpft und verweisen auf Verschwiegenheitspflichten.

Die Geheimniskrämerei führt zu Klatsch und Tratsch - und mehrt die Unsicherheit. Was kann ich in der Gehaltsverhandlung verlangen? Wie viel verdient mein Kollege? Wie hoch darf ich im Jobinterview pokern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...