Kryptowährungen, Cannabisaktien & Co: Was ist der nächste heiße Scheiß?

2017 war endlich mal wieder so ein Jahr, in dem die Finanzmarkt-Hypethemen richtig durchstarten konnten. Mit Bitcoin erfuhr nicht nur die (zugegeben wichtige) Blockchain-Technologie ein breites Echo, sondern die gesamten Kryptowährungen wurden hochgejazzt. Ähnlich verhält es sich bei den Cannabis-Aktien ("Dope on Wall Street") - die wurden ebenso hochgehypt. Bleibt für uns die Frage: Was ist der nächste "heiße Scheiß"?

Bitcoin, Ethereum & Co. Zur Wochenmitte sorgte mit Eastman Kodak (WKN: A1W4RC / ISIN: US2774614067) eine klassische US-Aktie für Aufsehen. Weil das kriselnde Unternehmen ein Digitalgeld für Fotografen auf Basis der Blockchain-Technologie plant, schoss die Aktie in die Höhe. Allein das Wort Kryptowährung oder Blockchain bringt derzeit Anleger um den Verstand. Nach knapp 20 Jahren scheint die Finanzwelt wieder reif zu sein für einen gigantischen Mega-Hype/-Flop:

Ähnlich wie zu Zeiten den Neuen Marktes sprießen derzeit Kryptowährungen aus dem Boden. Die vermeintlichten Gewinnspannen sind enorm, wie die folgende Grafik mit den 2017er-Zahlen zeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...