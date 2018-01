Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -



Das Blockchain-Unternehmen XinFin mit Sitz in Singapur (http://www.xinfin.org) hat auf dem 2. Global Summit on P2P Digital Asset System, der in Delhi in Indien abgehalten wurde, in Zusammenarbeit mit Assocham ihre Marktplatzplattform TradeFinex (http://www.tradefinex.org ) vorgestellt. Als Teil dieser Partnerschaft wird XinFin seine TradeFinex-Plattform auf das Netzwerk von Assocham mit über 300 Fachverbänden und 450.000 Mitgliedern ausdehnen, um Ineffizienzen im Handel und in der Finanzwirtschaft zu minimieren.



Die Einführung der TradeFinex-Plattform, die auf dem XDC-Protokoll basiert, ermöglicht Peer-to-Peer-Verträge zwischen Kapitalgebern, Lieferanten und Anspruchsberechtigten und minimiert so die Rolle der Zwischenhändler. Die hybride Beschaffenheit der Blockchain-Technologie von XinFin implementiert eine dezentrale, aber hochsichere Transaktionsplattform, die mit den geltenden Rechten und Zahlungsverkehrsschienen oder (in zugelassenen Gerichtsbarkeiten) unter Verwendung der zugrunde liegenden XDC-Token verwendet werden kann.



Herr DS Rawat, Generalsekretär von ASSOCHAM, sagte: "Wir freuen uns, die Beta-Plattform von TradeFinex auf unserer Veranstaltung einweihen zu können. Die Einführung der Blockchain-Technologie in Indien ist in ihren Anfängen und erfordert daher ein besseres Verständnis über ihre Anwendungen sowie ethische, rechtliche und regulatorische Aspekte.



Sameer Dharap, VP Blockchain Applications bei XinFin, sagte: "Die Einführung von TradeFinex wird es den Anspruchsberechtigten ermöglichen, ihre Projekte zu weltweit wettbewerbsfähigen Preisen zu finanzieren Die Kapitalgeber können damit den Fortschritt ihrer Projekte in Echtzeit verfolgen und die Lieferanten Probleme wie Unsicherheit und Volatilität der Lieferkette überwinden. Dies wird nicht nur die Transparenz und die Gesamteffizienz erhöhen, sondern auch dazu beitragen, das globale Finanz- und Infrastrukturdefizit zu verringern."



Alle Nutzer von TradeFinex können von den Vorteilen profitieren, indem sie die Blockchain-basierte Plattform nutzen, um Smart Contracts zwischen Anspruchsberechtigten, Kapitalgebern und Lieferanten auf der Basis von Treuhandkonten zu hinterlegen. Die Zahlungsbedingungen können mit individuellen Smart Contract-Meilensteinen verknüpft werden, die bei der Lieferung von Waren bzw. Dienstleistungen ausgelöst werden. Die Plattform wird mit Regierungsstellen, Exporträten, Banken und anderen Akteuren partnerschaftlich zusammenarbeiten, um ein Blockchain-basiertes Ökosystem zu schaffen.



XinFin konzentriert sich auf Unternehmensanwendungsfälle der Blockchain-Technologie und verwendet native Token, die XDC genannt werden. Durch die Nutzung von Blockchain unterstützt TradeFinex Käufer dabei, Kapital zu weltweit wettbewerbsfähigen Preisen zu sichern, verschafft Lieferanten Transparenz über globale Ausschreibungen und den Kundenkreis und bietet Kapitalgebern in Echtzeit Transparenz über ihre Investitionen. XinFin wurde 2017 gegründet und hat seinen Kundenstamm bereits in Singapur, Indien, den USA und Europa erweitert. Derzeit arbeitet XinFin an mehr als 10 Pilotprojekten u. a. in den Bereichen Luftfahrt, Reise, Banken und Supply Chain Management.



Informationen zu XinFin FinTech Pte. Ltd



XinFin ist ein in Singapur ansässiges Blockchain-Technologieunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem internationalen Handel und der Finanzwirtschaft weltweit liegt. Das XDC-Protokoll von XinFin ist eine hybride Blockchain, die Peer-to-Peer-Verträge über regulierte Zahlungsschienen oder in zugelassenen Gerichtsbarkeiten mithilfe von XDC-Tokens ermöglicht. Mit dem Ziel, das globale Infrastrukturdefizit mit ihrer Open-Source-Marktplatzplattform TradeFinex zu überbrücken, eröffnet XinFin Finanzinstituten mit entsprechenden Tools die Möglichkeit, Peer-to-Peer-Finanzverträge zwischen Regierungen, Unternehmen, Käufern und Lieferanten abzuschließen. Dies trägt zu einem effizienten Kapitaleinsatz und zum Einsatz von Projekten bei, ohne die Staatskasse zu belasten. Folgen Sie XinFin auf Twitter (@XinFinF) und auf Telegram (https://t.me/xinfintalk).



