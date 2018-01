Stockholm (ots/PRNewswire) -



H&D Wireless, Schwedens führender Anbieter von Lösungen für IoT-Konnektivität und IoT-Cloud sowie RTLS-Plattformen, verkündet die Vorstellung des SPB228 WLAN- und Bluetooth-Kombi-Moduls, das Dual Band Wi-Fi 2x2 MU-MIMO und Bluetooth 5 Multiradio-Modul mit der marktweit besten Performance.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



H&D Wireless stellte heute das SPB228, den neusten Zuwachs der Accelerate© Modulfamilie vor. Das auf der 28 nm-Chiptechnologie basierende Hochleistungsmodul integriert alle Funktionen für ein WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 Dual-Band und Bluetooth 5 Multiradio und ist bereit zur Integration in Linux-Plattformen. Das vielseitige Modul mit dem Format M.2 12x16 mm ist energiesparend und ermöglicht eine funktionsreiche Client-Lösung mit einer nominalen Datenrate von 866,7 Mbit/s. Das SPB228 unterstützt uneingeschränkt gleichzeitige oder unabhängige WLAN- und Bluetooth-Operationen und hat mehrere PCIe-, USB- und SDIO-Standardschnittstellen mit hoher Geschwindigkeit, um die Integration in Hostsysteme zu vereinfachen. Mit seinen dualen Standardantennenanschlüssen ermöglicht es eine flexible Antennenauswahl. Das Modul ist FCC-, IC- und CE-zertifiziert. Evaluationskits und Warenmuster sind für ausgewählte Kunden sofort verfügbar.



Mit dem SPB228 zielen die Entwickler auf eine breite Palette an Anwendungen ab, einschließlich:



- Hochleistungs- und sichere industrielle Steuer- und Überwachungssysteme



- Geräte der Unterhaltungselektronik wie Spielekonsolen, Tablets und mobile Computer



- Smart Home-Hochleistungssysteme einschließlich Video-, Audio-, Sicherheits- und Überwachungsmonitorsysteme



H&D Wireless ist auf der CES 2018 vertreten. Die Familie der Accelerate© Konnektivitätsmodule von H&D Wireless wird im Ausstellungsbereich "Marvell Semiconductor" gezeigt.



Ort: Venetian Meeting Rooms, Level 3, Murano 3304 Las Vegas, Nevada.



Wenden Sie sich zur Vereinbarung eines Gesprächstermins bitte an peter.rorfors@hd-wireless.se, +46705604238.



Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:



H&D Wireless AB



Telefon: +46 8 551 18 460



E-Mail: sales@hd-wireless.se



Internet: http://www.hd-wireless.com







Weiterführende Links:



Informationen zu H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/index.php)



Informationen zu H&D Wireless - neue Site (Beta) (http://www.hd-wireless.com)



Informationen zu H&D Wireless:



H&D Wireless ist ein schwedischer Systemanbieter für Internet of Things, Cloud und Plattform. Seine IoT-Cloudplattform Griffin ist eine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen, Cloud-Dienstleistungen mit Analyse und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für intelligente Haustechnik und Unternehmen. Seit 2016 bietet das Unternehmen "Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS)" als Cloud-Service für Indoor-Positionsbestimmung von physischen Objekten bei Geschäftsabläufen an. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu den schwedischen IoT-Unternehmen mit dem rasantesten Wachstum und den meisten Auszeichnungen. Bislang lieferte es weltweit mehr als 1.100.000 kabellose Produkte für IoT- und M2M-Lösungen aus.



OTS: H&D Wireless AB newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101813 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101813.rss2



Pressekontakt: Pär Bergsten +46 708 274557 par.bergsten@hd-wireless.se