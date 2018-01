BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen von Union und SPD haben auch nach über 20 Stunden Verhandlungsmarathon kein Ergebnis bei ihren Sondierungsgesprächen erzielen können. Das Treffen dauerte am Freitagmorgen weiter an. Begonnen hatte es am Donnerstag um 10.00 Uhr im Willy-Brandt-Haus. Aus Teilnehmerkreisen wurde die Erwartung geäußert, dass es möglicherweise gegen 08.00 Uhr ein Ergebnis geben könnte. Allerdings war völlig unklar, ob eine Einigung möglich ist. Ein Scheitern der Verhandlungen wurde nicht mehr ausgeschlossen.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2018 00:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.