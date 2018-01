The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA47787ZAF95 JOHN DEERE CA FUN.14/18 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A161GD1 PROGROUP NTS 15/22 144A BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1153 LB.HESS.THR.CARRARA04F/15 BD00 BON EUR N

CA NO2H XFRA US65562QAT22 NORDIC INV.BK 12/18 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA USG7306BAA29 QBE CAP.FDG.III 11/41 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USG9371KAB64 VIRGIN MED.S.F.16/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU76673AB55 RIO OIL FIN.TR.14/27 REGS BD00 BON USD N

CA 0BVB XFRA XS0872702112 BBVA SEN.F.UNIP.13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0875329848 EIB EUR. INV.BK 13/18 MTN BD00 BON NOK N

CA XFRA DE0001053395 BAYERN LSA 11/18 S120 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2DU5 NORDLB IS S.1312 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA USG9300MAA02 UPCB FIN.IV 15/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU76673AA72 RIO OIL FIN.TR.14/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU8968GAE45 TRIUMPH GROUP 17/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USY20721AK56 INDONESIA 08/18 REGS BD01 BON USD N

CA GCP3 XFRA XS0876185876 GENERAL ELECT. 13/18 MTN BD01 BON NZD N

CA RL56 XFRA XS1015422469 RABOBK NEDERLD 14/18 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA US85771PAH55 STATOIL ASA 12/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USC94143AJ01 VALEANT PHARM.INTL 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA USG93654AE42 VIRGIN MED.FI. 15/25 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU82764AK45 SIRIUS XM RADIO 16/26REGS BD02 BON USD N

CA SIRA XFRA USU85343AA65 STANDARD IND. 16/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU9118RAA50 US STEEL CORP 16/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU98737AB20 ZF NA CAPITAL 15/22 REGS BD02 BON USD N