The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0249878 A.N.Z. BKG GRP 2023 BD00 BON AUD N

CA XFRA BE6301510028 AB INBEV 18-27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6301511034 AB INBEV 18-35 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CA459058GG23 WORLD BK 18/23 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000DK0JRK6 DEKA IHS SERIE 7585 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRL4 DEKA STUFENZINS MTN 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JP3 LB.HESS.THR.CA.TIL.01A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JQ1 LB.HESS.THR.CA.TIL.01B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JU3 LB.HESS.THR.CARRARA01F/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JV1 LB.HESS.THR.CARRARA01G/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M1M7 LBBW STUFENZINS 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M1N5 LBBW STUFENZINS 18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SJ6 NORDLB FESTZINSANL. 01/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SK4 NORDLB 2 PH.BD. 01/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SL2 NORDLB 3 PH.BD. 02/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SM0 NORDLB 2PH.BD. 03/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013310018 C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013310026 C.F.FINANC.LOC. 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013310224 ORANGE 18/30 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA PTRELDOM0007 REN-REDES ENERGET. 09/24 BD01 BON JPY N

CA XFRA PTRELKOM0008 REN-REDES ENERGET. 13-20 BD01 BON EUR N

CA XFRA US22822VAJ08 CROWN CAST.I.NEW 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US22822VAK70 CROWN CAST.I.NEW 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US298785HP47 EIB EUR.INV.BK 18/23 BD01 BON USD N