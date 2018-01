FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.047 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.486 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.067 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.100 EUR

5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.110 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.070 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.063 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.067 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.159 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.053 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.046 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.837 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR