FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ANU XFRA CA00187L1085 APAC RESOURCES INC.

XFRA CA45826Y1025 INTACT GOLD CORP.