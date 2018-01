FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.01.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SFRN XFRA CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5

BNE XFRA CA1208311029 BURCON NUTRASCIENCE CORP.

28S XFRA GB00BFRBTP86 SERVELEC GROUP LS -,18