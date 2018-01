Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Minigewinne verbuchen die meisten Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Nach zwei Tagen mit Gewinnmitnahmen zeigen sich die Anleger nun wieder etwas kauffreudiger, ermuntert auch von frischen Rekordhochs an der Wall Street. Die Märkte folgten der positiven Stimmung an den US-Börsen, sagt Asien-Trading-Chef Stephen Innes von Oanda, doch falle die Erholung in Asien vor dem Wochenende nicht besonders stark aus.

Yen bremst Japan aus

In Japan geht es ohnehin nach unten. Der Nikkei-225 verliert 0,5 Prozent auf 23.539 Punkte, gebremst vom weiter festen Yen, der am Vortag nach Börsenschluss in Tokio weiter gegen den Dollar vorgerückt war. Aktuell wird der Greenback mit 111,13 Yen bezahlt, noch am Montag stand er im Hoch bei 113,39. Die Rally in der japanischen Währung war von einer Reduktion der Käufe von länger laufenden Anleihen durch die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag ausgelöst worden. Dies hatte die Befürchtung geweckt, dass die Notenbank ihre Geldpolitik straffen wird, was die heimische Währung treiben würde. Derweil fiel der japanische Leistungsbilanzüberschuss im November deutlich geringer aus als erwartet.

Die Börse in Südkorea ist nach leichten Verlusten ins Plus gedreht. Hier lastet erneut die schwergewichtete Samsung-Aktie, die den dritten Tag in Folge deutlich nachgibt, diesmal um 2 Prozent. Am Dienstag hatte der Elektronikriese einen enttäuschenden Zwischenbericht zum vierten Quartal abgegeben, seitdem ist das Papier um nahezu 10 Prozent abgestürzt.

Gewinnserie in Hongkong geht weiter

Besser sieht es an den chinesischen Börsen aus, wo beispielsweise der Leitindex in Taiwan um 0,7 Prozent zulegt. Die Börse in Hongkong steigt um 0,4 Prozent und befindet sich auf dem Weg zum 14. Tagesgewinn in Folge. In Festlandschina wurde ein unerwartet starker Handelsbilanzüberschuss für Dezember mitgeteilt, allerdings blieben Im- wie Exporte hinter den Prognosen.

Am australischen Markt wurde ein winziger Aufschlag von 0,04 Prozent verzeichnet. Gesucht waren die Aktien der großen Minengesellschaften BHP Billiton und Rio Tinto, die um jeweils rund 2 Prozent auf Mehrjahreshochs stiegen. Dagegen gab die Aktie des Düngemittelproduzenten Incitec Pivot mit einer Gewinnwarnung um 4,2 Prozent nach. Für die Titel der Bank ANZ ging es um 0,7 Prozent abwärts, nachdem die geplante Veräußerung einer Finanzsparte an die chinesische HNA nicht zustandegekommen ist.

Der Ölpreis zeigt sich nach der jüngsten Rally am Morgen wenig verändert. Das Barrel der Sorte Brent wird mit 69,26 Dollar bezahlt. Der Goldpreis profitiert weiter vom schwächelnden Dollar und rückt um 0,4 Prozent auf 1.328 Dollar je Feinunze vor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.070,10 +0,04% +0,08% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.593,54 -0,49% +3,64% 07:00 Kospi (Seoul) 2.491,25 +0,13% +0,96% 07:00 Schanghai-Comp. 3.430,74 +0,16% +3,71% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.270,73 +0,48% +3,76% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.521,90 +0,26% +3,58% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.820,88 +0,22% +1,45% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2051 +0,1% 1,2039 1,1939 +0,3% EUR/JPY 134,04 +0,1% 133,89 133,41 -0,9% EUR/GBP 0,8897 +0,1% 0,8892 0,8854 +0,1% GBP/USD 1,3545 +0,1% 1,3538 1,3486 +0,2% USD/JPY 111,22 -0,0% 111,24 111,74 -1,2% USD/KRW 1063,70 -0,2% 1065,68 1070,33 -0,3% USD/CNY 6,4828 -0,2% 6,4959 6,5061 -0,4% USD/CNH 6,4830 -0,1% 6,4920 6,5154 -0,5% USD/HKD 7,8236 +0,0% 7,8229 7,8241 +0,1% AUD/USD 0,7885 -0,1% 0,7892 0,7871 +0,9% NZD/USD 0,7252 -0,2% 0,7266 0,7204 +2,2% Bitcoin BTC/USD 13.500,11 0,41 14.392,62 13.749,01 0,82 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,62 63,8 -0,3% -0,18 +5,3% Brent/ICE 69,26 69,26 0% 0,00 +4,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,02 1.322,45 +0,4% +5,57 +1,9% Silber (Spot) 17,10 16,99 +0,6% +0,11 +1,0% Platin (Spot) 991,00 986,00 +0,5% +5,00 +6,6% Kupfer-Future 3,23 3,22 +0,1% +0,00 -2,0% ===

