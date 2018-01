BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat von der EU grünes Licht für seinen Antikörper Ocrelizumab zur Behandlung der Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS) erhalten. Damit ist das Mittel mit dem Handelsnamen Ocrevus das bislang in der EU einzige zugelassene Medikament für Patienten mit der sogenannten primär progredienten Form (PPMS) der Multiple Sklerose, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Hierbei kommt es von Beginn an zu einer kontinuierlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands. Außerdem darf Ocrevus künftig in Europa auch bei der weitaus häufigeren Form der schubförmigen MS (RMS) eingesetzt werden.

Ocrevus wurde bereits im vergangenen Jahr in zahlreichen Märkten zugelassen, darunter USA, Australien und die Schweiz. Analysten schreiben dem Mittel Blockbuster-Potenzial zu. Das Unternehmen selbst macht zu möglichen Umsätzen keine Angaben. Bereits zum dritten Quartal gehörte Ocrevus zu den wichtigsten Wachstumsträgern des Konzerns. Bis zum Jahresende 2017 wurden nach Unternehmensangaben weltweit mehr als 30 000 Patienten mit dem Medikament behandelt, die meisten davon in den USA.

In Europa sind nach Unternehmensangaben rund 700 000 Menschen an MS erkrankt, knapp 100 000 hiervon seien von der zu starken Behinderungen führenden primär progredienten Form (PPMS) betroffen./tav/nas/stw

ISIN CH0012032048

