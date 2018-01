NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker von 17,00 auf 16,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Zahlen des Zuckerproduzenten zum dritten Geschäftsquartal habe er seine Zuckerpreisprognose moderat reduziert, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht nach wie vor die Gefahr, dass die Konsensschätzung für den operativen Gewinn (Ebit) im Geschäftsjahr 2018/19 sinken könnte, hält dieses Risiko aber für weitgehend eingepreist./edh/la

Datum der Analyse: 11.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007297004

AXC0044 2018-01-12/07:36