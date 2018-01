Zürich (awp) - Der Backwarenkonzern Aryzta hat zwei wichtige Managementpositionen neu besetzt. Als neuer CEO für Nordamerika wurde Dave Johnson berufen (per 23. Januar) und als Chief Strategy Officer (CSO) John Hefferman (per 28. Februar). Beide werden Einsitz in der Geschäftsführung nehmen, wie es in einer Medienmitteilung ...

