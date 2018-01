FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine starken Kursgewinne vom Vortag halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2043 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2017 (Mittwoch: 1,1992) Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Euro um etwa einen Cent gestiegen, nachdem die EZB Signale geliefert hatte, die Erwartungen an einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik verstärkten. Auf der jüngsten Zinssitzung des EZB-Rats sei man sich einig gewesen, die Kommunikation zu ändern, falls sich das Wirtschaftswachstum und die Inflation wie erwartet entwickelten, hieß im Protokoll der Sitzung. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Preisdaten aus den USA am Nachmittag für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen./jkr/stw

ISIN EU0009652759

AXC0046 2018-01-12/07:48