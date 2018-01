12.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der Berenberg Bank haben die Verbund -Aktie in einem Sektorreport von Sell auf Buy gestuft und das Kursziel von 9,50 Euro auf 23,50 Euro erhöht. Die Analysten gehen davon aus, dass die Energiepreise deutlich steigen werden. Zudem wird sich nach Meinung der Analysten die Dividende bis 2021 auf 1,08 Euro je Aktie mehr als verdreifachen. Hier die Original-Worte der Analysten: Pure play on carbon; upgrade to Buy We expect power prices to rally a further 15%, possibly as much as 30%:...

