Tagesgewinner war am Donnerstag SFC Energy mit 9,90% auf 8,66 (297% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 29,64%) vor windeln.de mit 9,61% auf 2,51 (96% Vol.; 1W 17,29%) und First Solar mit 9,52% auf 76,27 (295% Vol.; 1W 10,31%). Die Tagesverlierer: Air Berlin mit -13,48% auf 0,04 (142% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,43%), Puma mit -4,38% auf 338,00 (294% Vol.; 1W -6,76%), Deutsche Wohnen mit -3,10% auf 35,65 (146% Vol.; 1W -3,86%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (34997,46 Mio.), Vodafone (34788,53) und HSBC Holdings (30444,05). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Lukoil (800%), Tele Columbus (316%) und SFC Energy (297%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Manitowoc mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...