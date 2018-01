Basel - Homebell, Deutschlands meistgebuchter Online-Anbieter für Renovierungsarbeiten, sichert sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro. Als Lead-Investor investiert erstmals SevenVentures, der Finanzinvestor der ProSiebenSat.1 Gruppe, in das Berliner Unternehmen. Zudem nehmen mit AXA Deutschland und dem Helvetia Venture Fund zwei Versicherungsunternehmen an der Finanzierungsrunde teil, an der sich auch Kompass Digital beteiligt. Auch die Bestandsinvestoren Lakestar, Global Founders Capital und Index Ventures, die Homebell seit Tag eins unterstützen, investieren erneut. Somit unterstützen neben den renommierten VCs auch relevante Industriegrössen die weitere Entwicklung des Renovierungsunternehmens.

Homebell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...