MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

Das US-Haushaltsdefizit hat sich im Dezember im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Dazu trugen stagnierende Regierungsausgaben und höhere Steuereinnahmen bei, wie das Finanzministerium mitteilte. Die Bundesausgaben überstiegen im vergangenen Monat die Einnahmen um 23 Milliarden US-Dollar. Im Dezember 2016 hatte das Defizit bei 27 Milliarden Dollar gelegen. In den ersten drei Monaten des Steuerjahres, das am 1. Oktober begann, lag das Defizit bei rund 7 Prozent und war damit größer als im Vorjahreszeitraum. Allerdings dürfte sich das Defizit durch die Steuerreform der USA weiter ausweiten, weil die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren sinken werden. Steigende langfristige Kosten, die mit einer alternden Bevölkerung verbunden sind, einschließlich höherer Ausgaben für soziale Sicherheit und die Krankenversicherung Medicare, dürften auch in den kommenden Jahrzehnten die Defizite weiter in die Höhe treiben.

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.769,20 -0,01% Nikkei-225 23.651,04 -0,25% Hang-Seng-Index 31.290,87 +0,55% Kospi 2.527,67 +1,60% Shanghai-Composite 3.423,00 -0,07% S&P/ASX 200 6.070,10 +0,04%

Minigewinne verbuchen die meisten Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Nach zwei Tagen mit Gewinnmitnahmen zeigen sich die Anleger nun wieder etwas kauffreudiger, ermuntert auch von frischen Rekordhochs an der Wall Street. In Japan geht es allerdings nach unten, gebremst vom weiter festen Yen, der am Vortag nach Börsenschluss in Tokio weiter gegen den Dollar vorgerückt war. Die Börse in Südkorea ist nach leichten Verlusten ins Plus gedreht. Hier lastet erneut die schwergewichtete Samsung-Aktie, die den dritten Tag in Folge deutlich nachgibt, diesmal um 2 Prozent. Besser sieht es an den chinesischen Börsen aus, wo beispielsweise der Leitindex in Taiwan um 0,7 Prozent zulegt. Die Börse in Hongkong steigt um 0,4 Prozent und befindet sich auf dem Weg zum 14. Tagesgewinn in Folge. Am australischen Markt wurde ein winziger Aufschlag von 0,04 Prozent verzeichnet. Gesucht waren die Aktien der großen Minengesellschaften BHP Billiton und Rio Tinto, die um jeweils rund 2 Prozent auf Mehrjahreshochs stiegen.

Für die Skyline-Aktie ist es am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit dem Quartalsbericht nach oben gegangen. Der Hausbaukonzern ist im zweiten Geschäftsquartal in die Gewinnzone vorgeprescht. Wurde im Vorjahr je Aktie noch ein Verlust von 7 Cent ausgewiesen, verdiente Skyline nun 35 Cent je Aktie. Die Papiere gewannen auf nasdaq.com bis 18.20 Uhr Ortszeit 5,1 Prozent auf 21,49 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.574,73 0,81 205,60 3,46 S&P-500 2.767,56 0,70 19,33 3,51 Nasdaq-Comp. 7.211,78 0,81 58,21 4,47 Nasdaq-100 6.708,49 0,69 45,83 4,88 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 827 Mio 810 Mio Gewinner 2.293 1.141 Verlierer 683 1.800 Unverändert 92 118

Freundlich - Dow, S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten frische Allzeithochs, ebenso der Russell 2000. Angeführt wurde das Tableau von Aufschlägen im Energiesektor, nachdem die Erdölpreise auf ein frisches Dreijahreshoch gesprungen waren. Der Subindex der Branchentitel rückte um 2,0 Prozent vor. Selbst schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten beeinträchtigten die Konjunkturzuversicht nicht. Unterstützung kam indes vom Rentenmarkt, wo sich die Lage entspannte und ein Unsicherheitsfaktor für Aktien damit entfiel. Medienberichte, wonach China den Kauf von US-Anleihen einschränken oder gar einstellen wolle, hatten zu einem weltweiten Anstieg der Anleihezinsen geführt. Am Donnerstag bezeichnete Peking diese Berichte aber als unzutreffend. Im Energiesektor legten Chevron und Exxon Mobil um 3,0 bzw. 1,0 Prozent zu. Ansonsten stiegen im Sektor Anadarko Petroleum um 5,6 Prozent, Chesapeake Energy um 4,8 Prozent, Hess um 3,2 Prozent und Pioneer Natural Resources um 3,1 Prozent. Xerox legten um 5,0 Prozent zu. Laut informierten Kreisen verhandelt der Konzern mit Fujifilm über verschiedene mögliche Transaktionen, die einen Kontrollwechsel bei Xerox einschließen können. Nach zahlreichen Wettbewerbern hatte nun auch Billigflieger JetBlue Airways seine Viertquartalsprognose angehoben. Die Aktie zog um 3,5 Prozent an. Delta Air Lines kletterten nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 4,8 Prozent. DST Systems verteuerten sich um 5,0 Prozent. Der Datenverarbeiter stimmte seiner Übernahme durch SS&C Technologies zu. SS&C stiegen um 5,6 Prozent.

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,98 0,8 1,97 77,9 5 Jahre 2,33 0,0 2,33 40,5 7 Jahre 2,46 -0,9 2,47 21,6 10 Jahre 2,54 -1,5 2,56 9,5 30 Jahre 2,87 -3,2 2,90 -19,8

An den europäischen Rentenmärkten stiegen mit dem EZB-Protokoll die Renditen. In den USA fielen sie dagegen im späten Handel, nachdem eine Auktion 30-jähriger US-Langläufer auf eine unerwartet kräftige Nachfrage gestoßen war. "US-Anleihen bleiben gefragt", sagte ein Rentenhändler auch mit Blick auf die China-Schlagzeilen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ermäßigte sich im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,54 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2043 +0,0% 1,2039 1,1939 +0,2% EUR/JPY 134,00 +0,1% 133,89 133,41 -0,9% EUR/GBP 0,8893 +0,0% 0,8892 0,8854 +0,0% GBP/USD 1,3543 +0,0% 1,3538 1,3486 +0,2% USD/JPY 111,25 +0,0% 111,24 111,74 -1,2% USD/KRW 1064,65 -0,1% 1065,68 1070,33 -0,3% USD/CNY 6,4805 -0,2% 6,4959 6,5061 -0,4% USD/CNH 6,4829 -0,1% 6,4920 6,5154 -0,5% USD/HKD 7,8230 +0,0% 7,8229 7,8241 +0,1% AUD/USD 0,7881 -0,1% 0,7892 0,7871 +0,8% NZD/USD 0,7249 -0,2% 0,7266 0,7204 +2,1% Bitcoin BTC/USD 13.698,13 1,88 14.392,62 13.749,01 -6,40

Der Dollar erholte sich mit dem Dementi aus China nur kurz, ehe der Euro einen kräftigen Schub aus Frankfurt erhielt. Aus dem EZB-Sitzungsprotokoll ging hervor, dass die Notenbanker wegen der verbesserten Inflationsaussichten die Kommunikation stärker auf die Leitzinsen ausrichten wollen. Händler sprachen von einem klaren Signal, dass auch in Europa die Zeit der ultralockeren Geldpolitik langsam auslaufe. Der Euro zog daraufhin von Kursen um 1,1940 Dollar steil an auf rund 1,2029 Dollar im späten US-Geschäft. Der ICE-Dollarindex reduzierte sich um 0,4 Prozent - vor allem wegen der Euro-Aufwertung.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,38 63,8 -0,7% -0,42 +4,9% Brent/ICE 69,08 69,26 -0,3% -0,18 +3,7%

Das zentrale Thema am Ölmarkt stellten mögliche neue US-Sanktionen gegen den Iran, die den Ölexport des Landes beschränkten. Präsident Trump wird noch in dieser Woche entscheiden, ob neue Sanktionen verhängt werden. Gestützt werde der Ölpreis aber auch von den jüngst gesunkenen US-Vorräten und einer geringeren Ölförderung in den USA sowie in Venezuela, sagt ein Rohstoffanalyst. "Die Ölschwemme, von der viele sagten, sie werde niemals verschwinden, hat sich ganz offiziell verflüchtigt", ergänzte Händler Phil Flynn von Price Futures. WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 63,80 Dollar. Brentöl legte um 0,1 Prozent auf 69,26 Dollar zu - im Tageshoch hatte der Preis über die 70-Dollarmarke gelugt.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,22 1.322,45 +0,5% +6,77 +2,0% Silber (Spot) 17,13 16,99 +0,8% +0,14 +1,2% Platin (Spot) 990,85 986,00 +0,5% +4,85 +6,6% Kupfer-Future 3,23 3,22 +0,3% +0,01 -1,8%

